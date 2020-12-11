Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi." dedi.

AB'nin Türkiye'ye vermesi gereken hakların altını çizen Başkan Erdoğan, "Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar."

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin başarısı karşısında, beklentilerinin boşa çıktığını belirten Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı.

Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil." sözlerini kaydetti.