Başkan Erdoğan Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping telefonda coronavirüs mücadelesini görüştü. İki ülkenin işbirliğine vurgu yapılan görüşmede, birlikte mücadele kararı alındı. İki lider fikir alışverişinde de bulundu.

Başkan Erdoğan daha önce de Çin ile temasa geçmiş, koronavirüs ilaçlarının temininde öncelik istemişti. Çin'den Türkiye'ye 1 milyon ilaç gelirken, dünya ilaç konusunda geç kalmış ve ciddi sorunlar yaşamıştı.

Çin, koronavirüs salgınını durdurmayı başarırken, uyguladığı yöntemler ile dikkat çekmişti.