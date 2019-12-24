Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9502
  • 6,5962
  • 285.025
  • 113194
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA


'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Işın Karaca'nın evliliğini ihanet mi bitirdi?
Ünlü çiftin aşkı belgelendi! İşte ilk kare
'Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz'
Burak Özçivit'in hayranları bunu da yaptı!
<p>Dünyaca ünlü yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikâye ve anlam yüklemeyi başa

Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi Taksim´de Açıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

"Kedilerin annesi" İdlib'deki bombardımandan tekerlekli sandalyesiyle kaçtı

Merkez Bankası'ndan flaş çağrı! Son tarih 31 Aralık