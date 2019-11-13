ABD'de kritik buluşma... Görüşme öncesi ilk açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

ERDOĞAN: BİRAZDAN ETRAFLICA HER ŞEYİ ANLATACAĞIZ

İki lider, görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biraz sonra geniş bir basın toplantısı yapacağız. Basın toplantısında her şeyi anlatacağız. Teşekkür ederim." dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Trump, "Ticari ilişkilerimizi arttırma konusunda çok istekliyiz. 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Kolaylıkla çıkarabileceğini düşünüyoruz. Bu hem Türkiye hem de bizim için oldukça iyi olacaktır. İlişkilerimizin olması çok iyi." dedi.

S-400'LERLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Trump, "Bu konuları ele alacağız, aynı F-35'lerden bahsedeceğiz. Türkiye DEAŞ'la mücadele ediyor. Ben göreve gelince DEAŞ çok güçlüydü. Kendisine halifelik gücü veren isimler çok güçlüydü. Durduruldu, artık DEAŞ'ın başı hayatını kurtarmak için kaçıyor. Oldukça iyi durumdayız. Ben göreve geldiğimden çok daha iyi durumdayız. Ben göreve geldiğinde binlerce DEAŞ'lı ortada dolaşıyordu. ABD ve Türkiye bölgeyi güvenli bir şekilde kontrol altında tutuyor. S-400 ve F-35 görüşme sonrası sizlere söylenecek. Kısa bir süre sonra basın toplantısı olacak. Sayın Cumhurbaşkanının burada olması büyük mutluluk. Kendisine çok saygı duyuluyor. Suriye'deki birliklerimizin çoğunu eve getireceğiz. Şu an size söylemem gereken bir şey yok. dedi.