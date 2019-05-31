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30 Mayıs 2019 Perşembe 23:22 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 00:01

Başkan Erdoğan'dan Barzani'ye tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan Barzani'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.

AA

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