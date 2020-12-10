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10 Aralık 2020 Perşembe 21:25 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti
AA

Başkan Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 21.00'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.00'de Azerbaycan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.

AA'da yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bakü'den ayrıldı.

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