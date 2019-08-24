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  3. Başkan Erdoğan, Artvin'de konuşuyor

Başkan Erdoğan, Artvin'de konuşuyor

Başkan Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yusufeli'ne yapılacak barajı engellemek için her türlü engellemeyi yaptılar. Bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'i buldu. 2021 yılının nisan ayında Yusufeli barajında elektrik üretimi başlayacak.

"TÜRKİYE'NİN HAKKINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

Doğu Akdeniz'de Amerika varmış, Fransa varmış, Mısır varmış, Katar varmış ama Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? Sondaj gemilerinin yanında sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim fırkateynimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla, her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin hakkını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.

"GÖRÜNCE ŞAŞIRACAKLAR"

Burada, her şeyiyle muhteşem bir şehir inşa ediliyor. Bunları görüşünce şaşıracaklar. Onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. 

Yağmurumuz bol, bir yılda barajımız inşallah dolacak. Ağaçlandırma çalışmasını da başlatıyoruz. 

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