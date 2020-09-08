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  3. Başkan Erdoğan 'artık yasak' demişti: İstanbul'da toplu taşımalarda ayakta yolcu ile sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
08 Eylül 2020 Salı 10:18 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan 'artık yasak' demişti: İstanbul'da toplu taşımalarda ayakta yolcu ile sosyal mesafe yine hiçe sayıldı

Başkan Erdoğan 'artık yasak' demişti: İstanbul'da toplu taşımalarda ayakta yolcu ile sosyal mesafe yine hiçe sayıldı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs kararlarına göre toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını duyurmuştu. İstanbul'da otobüs ve minibüslerin ayakta yolcu alarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldüğü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü

Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSLER YİNE TIKLIM TIKLIM

Küçükçekmece'de minibüslerde yine aynı görüntüler kaydedildi. Oturan yolcuların haricinde ayakta gidenler nedeniyle bazı minibüslerin kapıları zor kapandı. Sosyal mesafesiz yolculuk yapanlar kameralara yansıdı.

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