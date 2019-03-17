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  • Başkan Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı
17 Mart 2019 Pazar 22:19 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı

Başkan Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı. Toplam 38 duraktan oluşan hattın Varsak'tan otogara kadar olan 20 duraklık bölümünün yarından itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitinginin ardından yarın hizmete alınacak tramvay hattının Şehitler Parkı Durağı'na geldi.

Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, tramvayı Sakarya Bulvarı Durağı'na kadar kullandı.

Erdoğan'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililer eşlik etti.

Toplam 38 duraktan oluşan hattın Varsak'tan otogara kadar olan 20 duraklık bölümünün yarından itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

(AA)

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