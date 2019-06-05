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05 Haziran 2019 Çarşamba 18:48 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:54

Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.

AA

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