Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açılış töreninde konuşmalarının satır başları:

Mevcut yolda 317 km’yi 4 saat 14 dakikada kat eden bir sürücü, Otoyolu kullandığında 275 km giderek 2 saat 22 dakikada aynı yolu gidecektir.

Ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık.



Karayolu, havayolu, demiryolu taşımacılığında ülkemize adeta çağ atlattık.

Bu yol ülkemize 1 milyar 628 lira gelir sağlayacak.



Marmara Denizi'ni saran otoyolun tamamlanmasıyla, en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgenin ulaşım sorununu çözmüş olacağız.

Koronavirüs döneminde açtığımız projeler bile ülkemize kazandırdıklarımızı göstermeye yeter.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliği, döşenen fiber iletişim ağı vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.