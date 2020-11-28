Başkan Erdoğan Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

Amerikan Müslüman toplumunun kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler, sevgili gençler aziz kardeşlerim sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerin vasıtasıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize, dostlarımıza büyük bir heyecanla toplantımızı takip eden mazlum ve mağdurlara selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonlarından olan Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23'üncü yıllık kongresinin başarılı geçmesini diliyorum.

Gönül isterdi ki bu güzel buluşmayı yüz yüze gerçekleştirelim. Siz kardeşlerimle hasbihal edelim.

Ancak tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen koronavirüs salgını bu sene böyle bir kucaklaşmaya izin vermiyor. Bu yıl hem bu tarz programlarımızı hem de bayramlarımızı biraz buruk yaşıyoruz.

Öte yandan gönüller arasına sınır çizilemeyeceğinin de gayet iyi farkındayız. Kalpleri bir olanlar için mesafelerin de engellerin de hiçbir kıymeti yoktur.