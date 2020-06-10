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  3. Başkan Erdoğan ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü
10 Haziran 2020 Çarşamba 19:36 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Başkan Erdoğan ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Başkan Erdoğan, İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkan Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile bugün yurda getirilmişti. 

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