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  3. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
03 Eylül 2020 Perşembe 19:12 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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