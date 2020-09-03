03 Eylül 2020 Perşembe 19:12 | Son Güncelleme:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız