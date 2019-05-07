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  3. Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Erdoğan, Ankara'daki grup toplantısının ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım karşıladı. Erdoğan, Yıldırım'ı da makam aracına alarak Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. İl binasına gelenler arasında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

(DHA)

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