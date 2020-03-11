Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;

Bakanlıklarımızla birlikte koruma tedbirlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımdan ricam sağlık mensuplarımızın uyarılarına uymasıdır. Tokalaşmayı keserek üzerimize düşeni yerine gitirmenin gayretleri içerisindedir.

Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir zayiat vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir.

Alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır.

Özellikle yaşlılarımızın bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor.

Milletimiz nice saldırıları göğüslemeyi başarmıştır. Bunun da üstesinden gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Öncelikle harekata katılan tüm askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazilik, şehadet bunlar bizim için çok çok yüksek mertebeler. Suriye'de bulunma amacımız ne bu ülkenin topraklarını işgal etmek ne de bölgedeki güçlerle bilek güreşine girmektir. Suriye'de attığımız her adım gibi ülkemizin sınırlarını sağlamayı katliam tehdidi altındaki milyonlarca insanı kurtarmayı hedef alıyor.

"TÜRKİYE BUNA İZİN VERMEZ"

Terörle mücadelede on binlerce vatandaşını kaybetmiş Türkiye'nin benzer bir döngüye dönüşmesine izin vermeyeceğiz.

Cerablus'ta ne yaptıysak Afrin'de ne yaptıysak, Resulayn'da ne yaptıysak İdlib'de de aynısını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

Sınır hattımızın diğer kısımlarını da bu güvenlik çemberine dahil etmeyi sürdüreceğiz. İdlib'deki harekat diğerlerinden farklı olarak çok daha farklı örgütlere karşı verilen bir mücadeleydi.

"ÜZERLERİNE GİTMEKTEN KAÇINMAYIZ"



Bu mücadelede savunma sanayimizin yerli imkanlarını görme sahibi olduk.

Ateşkes kararının akabinde İdlib halkı uzun bir aranın ardından ilk defa rahat bir nefes almıştır. Rejimin ve diğer örgütlerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Şimdiden ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmayla tedbir almalarını bekliyoruz.

Ateşkes hattına yaptıkları yığınakları takip etmekteyiz. Karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız.