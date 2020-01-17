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  3. Başkan Erdoğan 'aile yapısı tehdit altında' demişti... Türkiye'de evlilik algısı masaya yatırıldı

Başkan Erdoğan 'aile yapısı tehdit altında' demişti... Türkiye'de evlilik algısı masaya yatırıldı

Başkan Erdoğan 'aile yapısı tehdit altında' demişti... Türkiye'de evlilik algısı masaya yatırıldı

24 TV ekranlarında, Billur Aktürk'ün sunduğu Gündem Dışı programı her hafta Perşembe günü seyircilerin karşısında olacak. Bilimden teknolojiye, sanattan edebiyata pek çok konunun; güncel, sıcak başlıklarla birlikte ele alınacağı programda bu hafta 'evlilik' konusu masaya yatırıldı.

Sunuculuğunu Billur Aktürk’ün yaptığı Gündem Dışı programı, özel konu ve konuklarıyla, her Perşembe saat 20:00’de, 24 TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Billur Aktürk’ün hazırlayıp sunduğu gündem dışı’nda bu hafta toplumun toplumun evlilik algısı; Nöropsikolog Selin Yiğit, Doç Dr. Korkut Ulucan ve Evlilik Danışmanı Şeyda Betül Kılıç ile enine boyuna konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın 'gençler evlenmiyor, aile yapısı tehdit altında...' uyarısı masaya yatırıldı. Ayrıca, 'Mutlu evliliğin formülü var mı?, Günümüzde evlilik neden zorlaştı?, Mutlu evlilik nasıl olur? , Evlilik öğrenilebilir mi?' sorularına uzman konuklar eşliğinde cevap arandı.


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