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  3. Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
03 Eylül 2020 Perşembe 14:21 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti

Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya gelen AİHM Başkanı Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı devam ediyor.

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