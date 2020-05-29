Başkan Erdoğan: Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Açılışını yaptığımız Okmeydanı Şehir Hastanemize talimatlarınızla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik. Şimdi ard arda açılışını yapmakta olduğumuz hastanlere Prof. Dr. Feriha Öz ile Prof. Dr. Murat Dilmener'in adlarını veriyoruz. Daha önce söylediğim gibi bu hocalarımızın bize bıraktığı miras karşısında söz konusu hastaneler değil bundan sonraki işlevleri sadece bu 2 doktorumuzun adını yaşatmış olsa bu bile yeterli sebeptir.

Bildiğiniz gibi 2 nisan günü günlük bildirimimize bir acı haberi daha eklemek zorunda kaldık. Binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan on binlerce kritik hastaya tanısını koyan bütün öğrencilerinin minnetle andığı Prof. Dr. Feriha Öz'ün koronaya yenik düşmesiydi bu. Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Feriha Öz Cerrahpaşa'da verdiği hizmetlerinin ardından Trakya Üniversitesi'nin Patoloji Ana bilim Dalının kuruluşunu da üstlenmişti. Emekli olduktan sonra da misyonunu terk etmedi. Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti.

Belkide virüsle onu buluşturan bu gayretiydi. Duayen bir hoca olmasının yanında amaç yapısı sayesinde çok sayıda meslektaşına patoloji bilimini özel olarak sevdirmeyi başardı. Hayatını patolojiye adayan Prof. Dr. Feriha Öz yetiştirdiği meslektaşlarının tabiriyle sadece yaşarken değil ölümüyle de patoloji biliminin tanınmasını sağladı. Prof. Feriha Öz'ün adıyla anılacak olan bu acil durum hastanemizin onun hatırasını yaşatmasını ve emeklerinin devamı olacak katkıları sunmasını bekliyorum.

Buradan da görev alacak doktorlarımızın sağlık çalışanlarımızın hocamızın adına layık bir hizmet taşıyacağına şüphe duymuyorum. Genç meslektaşlarıma sadece model binalar, son teknoloji cihazlar değil hocalarımızdan aldığımız ilim ve irfanı insan sevgisini insana hizmet şuurunu da bıraktığımıza inanıyorum.

"TÜRKİYE'NİN ADINI TARİHE SAĞLIK ÜLKESİ OLARAK YAZDIRACAK"

Her geçen gün güçlenen sağlık hizmetimiz 21. yüzyılda Türkiye'nin adını tarihe sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

Krizin fırsata dönüştürülmesinde bu vizyonun ortaya konmasında ve hayata geçirilmesinde başta tüm katkı verenlere şükranlarımı arz ediyorum.

Prof. Dr. Feriha Öz acil durum hastanesinin şehrimize ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"SAĞLIK HİZMETİNE VEFAMIZI GÖSTERDİK"

Biz Kadir Şinas bir milletiz. Ülkemize hizmet eden bu uğurda fedakarlık gösteren kimseyi unutmayız. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'de inşa edilen hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener'in ismini verdik. Böylece ömürlerini insan sağlığına adıyan salgın döneminde de yine büyük gayretle çalışarak son nefeslerini veren hocalarımızı ebediyete kazıdık. Bir diğerini de yine Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, onun adını da Okmeydanı'ndaki inşa ettiğimiz şehir hastanesine verdik. O da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi oldu. Aynı şekilde Hadımköy'de restore edilen hastaneye de Sultan 2. Abdülhamid'in askerlerimiz inşa ettiği, tepeden tırnağa restore ederek Dr. İsmail Kurtulmuş'un ismini vererek bu sağlık hizmetine vefamızı gösterdik.

Hastaya 1 yudum vermeyi hak şarabın içmekle eş gören bir medeniyetin mensupları olarak sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen sağlık bakanımızı ve ekibini özellikle yüklenici firma Rönesans grubunu mimarından mühendisine işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bu ana da Rönesans firmasına özellikle şahsım milletim adına ayrıca şükranlarımı ifade edeceğim. Malum gerek Murat Dilmener gerek Feriha Öz iki hastaneyi de Rönesans yüklendi. Ve bunlardan bir tanesinin tamamen bedeli kendilerine ait ve bu bedel bize ait olacak dediler. Ve bir tanesinden bizden herhangi bir bedel istemiyorlar. Biz sadece bir tanesinin bedelini ödeyeceğiz dediler. Onun içinde kendilerine şahsım milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE İMKANLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANDI"

Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak buradaki gibi yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına sahip olan bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Bir başka özelliği hemen pist yakınında. Aynısı Murat Dilmener'de de var. Malum Yeşilköy havalimanı. Burası daha önce askeri hava alanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde rahatlıkla pist var bu piste inecek ve buradan yürüme mesafesinde hemen hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Orada da yine hava alanına gelecek ve oradan yürüme mesafesinde hastaneye inecek. Tedavi bitti yine hemen uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. Sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz. Bunu başaracağız. Şayet salgın acil bir ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik. Tabi 72 bin metrekare kapalı alana 1000'in üzerinde yatağı en modern cihazlara sahip böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır. Teknolojinin en ileri seviyede olanlarını biz buraya transfer ettik. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz kendi vatandaşlarımızla birlikte şifamızı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:





Açılışını yaptığımız Okmeydanı Şehir Hastanemize talimatlarınızla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik. Şimdi ard arda açılışını yapmakta olduğumuz hastanlere Prof. Dr. Feriha Öz ile Prof. Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 pandemisi dünyaya çok şey öğretti. Bu zamana kadar sağlığa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi. Son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesini hep birlikte gördük. Bu hastaneler sadece deprem afet salgın durumlarında kapısını açıp sonrasında kapısını kapatan kurumlar olarak tasarlanmadı. Sonrasında da kullanılacak şekilde tasarlandı" dedi.

TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ

Bakan Koca, "Sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmine katkı sağlayacak bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip, 45 günde tamamlandı. Toplam alan 125 bin metrekare, 1008 yataklı. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor. 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor. Dünyayı etkisine alan koronavirüsle mücadelede ülkemiz örnek bir model sağladı. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Ön safta yer alan sağlık çalışanları en fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu, değerli hocalarımız da yitirdiklerimiz aradındaydı. Okmeydanı Şehir Hastanemiz2 Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik, şimdi açılan acil tip hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, "Krizin fırsata dönüştürülmesinde bu vizyonun ortaya konmasında öncülük eden tüm katkı verenlere saygılarımı arz ediyorum" dedi.





Başkan Erdoğan açıkladı! Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor

BAŞKAN ERDOĞAN HASTANEDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni havadan inceledi.

İşte o görüntüler...