Başkan Erdoğan, AB temsilcileri ile görüşmek üzere Brüksel'e gidiyor
Başkan Erdoğan, AB temsilcileri ile görüşmek üzere Brüksel'e gidiyor. Başkan Erdoğan görüşmede AB temsilcileriyle göçmen konusunu masaya yatıracak.
Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunmak için Brüksel'e gidiyor. Başkan Erdoğan'ın havalimanında heyetle selamlaştığı sırada dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı. Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayarak sadece el selamı verdi.