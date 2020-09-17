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  • Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüştü... Avrupa'ya 'objektif ve tutarlı duruş' çağrısı
17 Eylül 2020 Perşembe 20:34 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüştü... Avrupa'ya 'objektif ve tutarlı duruş' çağrısı

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüştü... Avrupa'ya 'objektif ve tutarlı duruş' çağrısı
AA

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi.

Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

<p>Editör: Nurullah Acar (nurullah.acar@turkmedya.com.tr)</p><p>Kurgu: Nurullah Acar (nurullah.acar@

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