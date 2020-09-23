23 Eylül 2020 Çarşamba 12:16 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek
Başkan Erdoğan, bugün iki kritik görüşme gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan ilk önce AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferanslaq görüşme gerçekleştirecek, ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.
Başkan Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.
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