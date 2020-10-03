03 Ekim 2020 Cumartesi 20:27 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı
AA
Başkan Erdoğan, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Twitter'dan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü kapsamında paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz."