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  3. Başkan Erdoğan 28 Şubat temalı 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
06 Eylül 2020 Pazar 14:34 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan 28 Şubat temalı 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi

Başkan Erdoğan 28 Şubat temalı 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen 28 Şubat temalı, "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi.

AA'da yer alan haberde, pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.

Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

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