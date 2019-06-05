Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin reklam danışmanı olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit edilen Erol Olçok’un Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olçok’un mezarı başında dualar etti. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrıldı.

İHA