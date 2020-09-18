Başkan Büyükakın, Avrupa'nın çifte standartını gözler önüne serdi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi toplantısına Türkiye Delegasyonu Başkanı sıfatıyla katılım sağlayan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İngiliz Raportör Andrew Dawson’un terör suçlamalarıyla görevden alınan başkanlar hakkında yaptığı açıklamalar karşısında söz alarak, Türkiye’ye karşı uygulanan çifte standardı gözler önüne serdi.

Zaman zaman hazırlanan raporlarda, özerklik şartının çizdiği sınırların dışına çıkıldığını söyleyen Büyükakın şunları şöyledi:

“NEZAKET SINIRLARI ZORLANMAKTA VE HATTA BAZEN FAZLASIYLA AŞILMAKTADIR”

"Sizlerin de açıkça bildiği üzere bu Avrupa özerklik şartıdır. Ne var ki zaman zaman hazırlanan raporlarda, özerklik şartının çizdiği sınırların dışına çıkıldığını üzülerek görmekteyiz. Dahası bu yaklaşım hatası, Avrupa Birliği’nin merkez ülkelerinden çevre ülkelerine doğru gidildikçe daha da artmakta, hele hele söz konusu Türkiye olunca diplomatik nezaket sınırları zorlanmakta ve hatta bazen fazlasıyla aşılmaktadır”

“YÜRÜTMENİN YETKİLİ ORGANLARINCA GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILABİLİRLER”

“2019 yerel seçimleri sonrasında Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bazı belediye başkanlarına mazbata verilmemesi ve yine İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile bazı belediye başkanlarının görevden alınması üzerine hazırlanan, Venedik komisyonu raporunu müzakere ediyoruz” diyerek sözlerine Büyükakın sözlerine şunları ekledi:

"Avrupa Özerklik şartına vurgu yaparak şunları söyledi: “Sizlere sormak istiyorum acaba Avrupa Özerklik şartı bu konuda nasıl bir düzenleme getiriyor? Sizlerin de bildiği üzere cevap çok açık. Anayasal ve yasal düzenleme arıyor. Değerli komite üyelerine, altını bir kez daha çizerek hatırlatmak istiyorum. Türkiye de seçilmiş bir belediye başkanının görevi ancak ve ancak yargı kararı ile son bulur. Konuya ilişkin anayasal ve yasal normumuz budur. Ve yine bu düzenlemeler çerçevesinde, Belediye Başkanları adil bir yargılamanın gereği olarak, hakların da yürütülmekte olan bir yargılama nedeniyle, yürütmenin yetkili organlarınca görevlerinden uzaklaştırılabilirler.”

“ÖZERKLİK ŞARTININ ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEYE AYKIRIDIR”

Komisyon raporunda, mazbatası verilmeyen belediye başkanlarını tanıyın denildiğini de söyleyen Başkan Büyükakın, “Görevden alınan belediye başkanları hakkında ne yapılması gerektiği söyleniyor. Belediye kanununda değişiklik yapılması öneriliyor. Bu şekilde tavsiye kararı alınması açıkça özerklik şartının çizdiği çerçeveye aykırıdır." dedi

“TÜRKİYE’YE KARŞI TAVRIYLA, İSPANYA’YA KARŞI TAVRI ARASINDAKİ FARKI APAÇIK GÖSTERECEĞİM”

Çifte standart yapıldığını ve bu kaygılara ilişkin somut örnek vererek konuşmasını sürdüren Ulusal Heyet Başkanı Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlayacağınız üzere Katalonya Özerk Hükümeti Başkan Yardımcısı Junqueras tutuklandı, milletvekilliği yüksek mahkeme tarafından askıya alındı. Referandum sanıklarından bazıları Nisan ve Mayıs 2019’da yapılan seçimlere girdiler. Seçimleri kazandılar ve mazbatalarını aldılar. Ancak bir milletvekili ve senatörün hakları donduruldu. Şimdi size Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye karşı tavrıyla, İspanya’ya karşı tavrı arasındaki farkı apaçık göstereceğim. Avrupa Komisyon Başkanı Jean Claude Junker konuya ilişkin değerlendirmesinde, referandumun İspanya yasalarına aykırı ve İspanya’nın içişleriyle ilgili olduğunu söyledi. Junker, bu objektif değerlendirmenin ötesine de geçerek, eğer referandum İspanya anayasasına göre yasal olsaydı bu topraklar Avrupa Birliği dışına çıkardı diyerek subjektif bir değerlendirmede de bulundu”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR DEVLETTİR”

Büyükakın, "Avrupa özerklik şartının imzaladığımız ve imzalamadığımız maddeleri bellidir. Özerklik şartının çizdiği çerçevenin dışına çıkılarak, yetkili yargı ve yürütme organları tarafından anayasal ve yasal düzenlemelere bağlı kalınarak alınan kararların meşruiyetinin tartışılması asla kabul edilemez. Junker’ın ifade ediş şekliyle söylersek, bu Türkiye’nin içişleriyle ilgilidir." ifadelerinde bulundu.