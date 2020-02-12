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  3. Başkan Erdoğan: Temenni ederiz ki Kadir Şeker'le ilgili adil bir karara varılır

Başkan Erdoğan: Temenni ederiz ki Kadir Şeker'le ilgili adil bir karara varılır

Başkan Erdoğan: Temenni ederiz ki Kadir Şeker'le ilgili adil bir karara varılır

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker'le ilgili konuşan Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar.” cevabını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi.

KADİR ŞEKER OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Konya'da Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in (20) tutukluluğuna itiraz edildi.

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