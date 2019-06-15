Başkan Erdoğan İstanbul'da nikah törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Büşra Bürge ile Mehmet Özer çiftinin nikah törenine katıldı.

Erdoğan, Bağcılar Belediyesi ziyaretinin ardından, Bağcılar'da eski Milletvekili Hüseyin Bürge'nin kızı Büşra ile Mehmet Özer çiftinin nikah törenine katılarak, çifte mutluluklar diledi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Alina Boyko ile Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevim Savaşer'in oğlu Burak Savaşer'in de nikah törenine de katıldı.

(AA)