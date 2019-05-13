Başkale'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.
Yapılan kontrollerde 69 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ve içecek verilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
(AA)