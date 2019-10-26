İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Dikilitaş’ta belediyeye ait 5 bin 763 metrekarelik araziyi, ‘yeşil alan’ olarak plana işlenmiş olmasına rağmen 23 Ekim’de ‘konut ve ticari imarlı’ olarak 144 milyon 205 bin lira tahmini bedelle ihaleye çıkardı. Ancak ihaleye katılan olmayınca, dosya rafa kaldırıldı.

AK PARTİ ÖNERMİŞTİ

Arazi, 17 Ekim’de İBB Meclis toplantısında AK Parti grubunun önergesiyle Kağıthane, Esenler, Başakşehir ve Eyüpsultan’daki 14 ayrı araziyle birlikte ‘yeşil alan’ olarak düzenlenmişti. Önerge, CHP’nin karşı çıkmasına rağmen kabul edilmişti. İhalenin rafa kalkmasıyla, Dikilitaş’taki yeşil alan imara değil halka açılmış oldu. İmamoğlu’nun Dikilitaş’taki yeşil alanı imara açmaya çalıştığı günlerde, İBB’nin Kemerburgaz Kent Ormanı için ‘İmara değil halka açıyoruz’ başlıklı reklam kampanyası yapılması ise dikkat çekti. İBB AK Parti Meclis Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, reklam kampanyasına Twitter’dan tepki göstererek, “AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı’nın ilanında ‘imara değil, halka açıyoruz’ ifadesinin kullanılması basit bir algı yaratma girişimidir” dedi.

TEZATLIK TEPKİ ÇEKTİ

İmamoğlu’nun AK Parti döneminde yapılanları kendisi yapmış gibi gösterme çabası ve yeşil alanı imara açma girişimini kendisinin yapması sosyal medyada da tepki çekti.