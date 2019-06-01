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  • Başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan, borç aldığı parayı ödeyemediği için öldürülmüş
01 Haziran 2019 Cumartesi 09:12 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:19

Başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan, borç aldığı parayı ödeyemediği için öldürülmüş

Başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan, borç aldığı parayı ödeyemediği için öldürülmüş

İstanbul Eyüp'te başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan'in bir iş adamından borç aldığı parayı ödeyemediği için sokak ortasında vurulduğu ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamede, 31 yaşındaki Gamze Ceylan'ın pırlanta işi ile uğraştığı, 58 yaşındaki şüpheli Hakkı D. ile de bu ticaret dolayısıyla tanıştıkları belirtildi. Genç kadının iş adamından iş kurma vaadiyle 750 bin lira aldığı, geri ödemeyince ikilinin sokak ortasında tartıştığı sırada korkunç olayın yaşandığı anlatıldı.

Hakkı D. ifadesinde, Ceylan ile aralarında duygusal yakınlık olduğunu iddia etti. Hakkı D., Ceylan'dan 750 bin lira alacağı olduğunu ve 3 aydır ödeme yapmadığını ileri sürdü.

"İTİŞ-KAKIŞ OLDU"

İzmir'den İstanbul'a geldiğini, birlikte yemeğe çıktıklarını ancak alacak nedeniyle tartıştıklarını anlatan zanlı, "Arabaya binip dolaşmaya başladık. Aramızda tekrar tartışma çıktı. Torpidodan tabancayı almak isterken itiş-kakış oldu. Aracı durdurmaya çalışırken silah patladı" dedi.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Ceylan'ı hemen hastaneye götürdüğünü de sözlerine ekleyen Hakkı D., öldürme kastının olmadığını ileri sürdü. Adli Tıp raporunda ise Ceylan'ın kafasından vurulduğunun anlaşıldığı, kafatası kemik kırıklarının mevcut olduğu, ateşli silah yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Tutuklanan zanlı hakkında müebbet hapis istendi.

(Ahaber)

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