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08 Ekim 2020 Perşembe 01:01 | Son Güncelleme:

Başhekim CoronaVac gönüllüsü oldu

Başhekim CoronaVac gönüllüsü oldu

Çin'in CoronaVac aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine Ankara Şehir Hastanesi'nde de başlandı. İlk aşıyı Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel yaptırdı.

Çin’de Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşısının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul Üniversitesi’nde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi. Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşın engellenmeye çalışıldığının altını çizen Surel, şöyle devam etti: “Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem de dünyanın kalanı ciddi şekilde korunacak ve böylece pandemiyi kırabileceğiz.”

İNSANLIK İÇİN VAZİFEMİZ

“Şu anda insan çalışması aşamasındaki aşının deneme sürecindeki halkalardan biriyiz. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık.” 

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