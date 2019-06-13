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13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:05

Başarının sırrı matematik ve Türkçe

Başarının sırrı matematik ve Türkçe

YKS’nin ilk aşama sınavı TYT’de testindeki 120 sorunun 40’ı matematik, 40'ı Türkçeden oluşacak. Matematik ve Türkçe sorularının sayısı alan türlerine göre daha yukarı da çıkabilecek. 

Doruk ÇAKAR

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının (YKS) ağırlığını Türkçe ve matematik soruları oluşturacak. 

İki aşamalı sınav 

Öğrencilerin elde etmek istedikleri puan türüne göre değişmekle birlikte, iki aşamalı sınavda yanıtlanacak toplam 200 sorunun en az 5’te biri matematik, 5’te biri de Türkçe olacak. 

2. aşamada 80 soru

Sınavın ilk aşaması olan TYT’de 120 sorunun 40’ı Türkçe 40’ı da matematik olacak. Sınavın ikinci aşaması olan AYT’de öğrenciler, elde etmek istedikleri puan türüne göre en az 80 soru yanıtlayacak. Bu kapsamda lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler toplamda 200 soru yanıtlamış olacak. Bu kapsamda sözel puan türüne sahip olmak isteyen aday 40 matematik, 64 Türkçe, sayısal puan türüne sahip olmak isteyen aday 80 matematik 40 Türkçe, eşit ağırlık puan türüne sahip olmak isteyen aday da 80 matematik ve 64 Türkçe sorusuyla karşılaşacak. 

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