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  3. Başakşehir'de sanayi sitesinde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de sanayi sitesinde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de sanayi sitesinde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.

Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralılardan biri hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(AA)


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