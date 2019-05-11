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  3. Başakşehir'de sahte içki operasyonu : 2 gözaltı

Başakşehir'de sahte içki operasyonu : 2 gözaltı

Başakşehir'de sahte içki operasyonu : 2 gözaltı

Başakşehir Güvercintepe'de yapılan sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde bulunan bir adreste sahte içki imal edildiği, depolandığı ve buradan piyasaya dağıtımı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 hafta önce yapılan operasyonda Z.K.(23) ve B.M.(35) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 230 şişe kaçak ve sahte içki, 200 boş içki şişesi, 90 litre alkol, 100 içki kutusu kapağı, 900 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.K. ve B.M. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

(DHA)

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