Kapalı olması gereken lokantanın sahibinden ilginç savunma: "Müşterilere kalk git diyemem ki"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerin evlere sipariş haricinde saat 22.00'den sonra faaliyetlerini sonlandırması yönünde karar alınmıştı. Başakşehir'de yapılan denetimler sırasında kapalı olması gereken bir lokanta tespit edildi. Lokantanın sahibi ise kendisini, "Müşterilere kalk git diyemem ki" şeklindeki ifadeleriyle savundu.

DHA'da yer alan habere göre, vaka sayılarının artmasından dolayı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirlere göre, akşam saat 22.00'den sonra evlere sipariş haricinde lokantaların da kapatılması kararı alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22.00'den itibaren ilçe sınırları içinde bulunan işletmeler üzerinde denetim yaptı. Saatin 22.00'yi geçmesine rağmen mekan içinde müşterilerine hizmet vermeye devam eden işletmelere ceza kesildi.

"MÜŞTERİLERE KALK GİT DİYEMEM Kİ"

Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Polislerin ceza yazacaklarını söylemesi üzerine işletme sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.