Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,163
  • 6,9077
  • 253.911
  • 91.170
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başakşehir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

Başakşehir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

Başakşehir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

Başakşehir'de park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçların camları kırılarak içindeki çanta ve paralar ile plakalarının çalınması olaylarına ilişkin şikayetler üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.  Polis şüpheli Yalçın Ş'yi (36) Başakşehir Şahintepe Mahallesi Nar Sokak'ta çalıntı araçta yakaladı. 

Gözaltına alınan şüphelinin, 4 Nisan'da Kayaşehir Mahallesi'nde Y.K'ya ait park halindeki aracın ön camı kırılarak bilezik, kolye, künye, 5 cumhuriyet altını, 8 yarım altın, çeyrek altın, 4 yüzük, 5 bin lira ile cep telefonun çalınması olayını, 5 Nisan'da Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde park halindeki araçtaki çanta ve içindeki 900 liranın çalınması olayı ile 2 Mayıs'ta Başakşehir'de park halindeki bir aracın plakasını çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yalçın Ş. tutuklandı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
İlber Ortaylı’nın “Görmeden ölmeyin!” dediği 5 şehir, gezgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlber Ortaylı´nın ´Görmeden Ölmeyin!´ Dediği 5 Şehir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da teröre büyük darbe

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor