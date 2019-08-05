Bartın TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bartın Dallıca TOKİ kura listesi..

Bartın TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bartın Dallıca TOKİ evleri için 2+1 alt gelir grubu şehit ailesi ve gazi, engelli ve emekli kontenjanı çekilişleri yapılacak. Ardından 3+1 konut çekilişi yapılarak yine şehit ailesi ve gazi yakınları ardından da emekli ve engelli kontenjanı için hak sahipleri belirlenecek. Bartın TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için haberimizi okuyabilirsiniz..

BARTIN TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bartın Merkez Dallıca Projesi, Hak sahibi belirleme kurası Ömertepesi Spor Salonu’nda 05 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’da çekilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz..

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

TOKİ BARTIN CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ BARTIN OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.



3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.