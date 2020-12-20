  • $7,6292
  • 9,3591
  • 461.546
  • 1408.32
20 Aralık 2020 Pazar 17:27 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi

Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi
AA

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildi. Fidan dikimine katılan Aziziye İlkokulu öğrencilerine mont, bot, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda fidan dikimine ait görsel de yer aldı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerin

MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rıdvan Dilmen: 'Erol Bulut ile vedalaşın'

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.