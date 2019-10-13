Barış Pınarı harekatında son durum! 24 terörist teslim oldu

Barış Pınarı harekatında dakika dakika son gelişmeler:



14:20 Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

13:58 Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK birliklerinin bölgedeki ilerlemesi sürerken, köşeye sıkışan teröristler de kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardından ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü. Terör örgütünden kopmaların artması üzerine, örgüt liderlerinin 'infaz' dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları da belirtildi. (DHA)

42 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ



13:57 Harekatın beşinci gününde, Telabyad ve Rasulayn'da PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan köy sayısı 42'ye ulaştı.SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

13:52 Tel Abyad içerisindeki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu askerleri şu an ilçe merkezinin doğu ve batısından ilerlemeye çalışıyor. YPG/PKK'lı teröristler ise ilçe merkezinin yakın çevresinde... Çatışmalar sürüyor. SMO, bölgeye takviye güçler sevk ediyor. (AA)

13:02 Tel Abyad’daki terör hedefleri sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde bombalandı. Şu dakikalarda Mehmetçik ve MSO Tel Abyad’da ilerliyor, bölgeden yoğun çatışma sesleri geliyor.



12:50 Tel Abyad bölgesinde 17 köy, Resulayn bölgesinde kent merkezi ve 4 köy olmak üzere toplam 22 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi. Harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480’e ulaştı. Harekatın başından bu yana terör örgütü hedeflerine 2 bin 489 top ve tank atışı yapıldı.







ELE GEÇİRİLEN YERLER



Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.

ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

12:17 Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn meskun mahali ele geçirilmişti. Şehrin doğu kısmına ilerleyen Milli Suriye Ordusu ve Türk komandolar, buralarda mevzilenen teröristlerle sıcak temas sağlıyor. Rasulayn'ın doğu kısmında yoğun çatışmalar yaşanırken, bölgedeki terör hedefleri ise uçaklar, topçu birlikleri ve obüsler yardımıyla vurularak imha ediliyor.

MEHMETÇİK İLERLİYOR

11:54 Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor. Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.





SULUK ALINDI, 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

10:28 Harekat kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

YİNE SİVİLLERE SALDIRDILAR

10:15 Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.