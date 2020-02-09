Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0188
  • 6,591
  • 303.309
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandoların tespit ettiği terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan 5 el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayınının imha edildiği kaydedildi.

AA


Cem ve Serenay aşkına Defne'den olay yorum!
Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Müge Boz'dan ilk açıklama
Demet'te görüntü var, ses yok!
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'ye teklif yağıyor!
<p>Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde durulmaz tabelası olmasına rağmen çift sıra park

Durmak Yasak Olmasına Rağmen Caddeyi Otoparka Çevirdiler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikler

2020 Survivor gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor gönüllüler takımı kadrosu