Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.