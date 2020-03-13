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  3. Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.


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