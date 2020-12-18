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  • Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Aralık 2020 Cuma 10:29 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. 
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