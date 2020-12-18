18 Aralık 2020 Cuma 10:29 | Son Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.