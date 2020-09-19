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19 Eylül 2020 Cumartesi 17:08 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!"

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