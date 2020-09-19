19 Eylül 2020 Cumartesi 17:08 | Son Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!"
Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hSMUpIy8lh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2020