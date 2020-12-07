07 Aralık 2020 Pazartesi 16:42 | Son Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullandı.
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.