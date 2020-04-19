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  3. Bankayı patlatan zanlının inanılmaz ifadesi! Yasağa uyacaktı...

Bankayı patlatan zanlının inanılmaz ifadesi! Yasağa uyacaktı...

Bankayı patlatan zanlının inanılmaz ifadesi! Yasağa uyacaktı...

Adana'da dün gece bir kamu bankasının camını kırarak içeri giren ve yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, bankaya 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında uyumak için girdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi’nde bir kamu bankasında meydana geldi. 30 yaşındaki madde bağımlısı Mehmet A., bankanın camını taşla kırarak içeri girdi. Bankanın çalan alarmı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bankanın içerisinde bulunan Mehmet A.’yı gözaltına aldı. Gazetecilerin "Neden girdin?" sorusuna ise Mehmet A.’nın ”Benim adım felaket” cevabını vermesi dikkat çekti.

Emniyetteki sorgusunda 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bankaya girdiğini, amacının 2 gün boyunca orada uyumak olduğunu söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA


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