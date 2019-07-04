Bankamatikte görünce şoke oldular! Sabaha kadar nöbet tuttular

Aydın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerindeki özel birbakaya ait ATM'ye düzenek yerleştirildiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Sabaha karşı bölgeye giden polis ekipleri ATM'deki anormal durumu fark edince olayı ilgili bankanın görevlilerine bildirip kimsenin dolandırılmaması için ATM başında nöbete başladı. Saatlerce ATM başında bekleyen polis ATM'yi kullanmak isteyen vatandaşları da uyararak olası bir dolandırıcılığı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri banka görevlilerinin gelmesi ile ATM nöbetine son verdi



İHA