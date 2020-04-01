Bankalardan maaş ve ikramiye çekeceklere uyarı

Bankalar, yeni tip crona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye ediyor.

Emekli Sandığı emeklileri için nisan ayı maaş ödemeleri bugün başlarken, tahsis numaralarına göre 1-5 Nisan'da ödemeler tamamlanacak. Yaklaşık 13 milyon emekliye ise 7 Nisan'dan itibaren bayram ikramiyeleri ödenecek.

Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

Covid-19 salgınının yayılma sürecine ilişkin etkinin en aza indirilebilmesi için sosyal mesafenin korunması, kalabalık ve kitle halinde bir yerde bulunulmaması büyük önem taşıyor.

KREDİ KARTI ÖNERİSİ

Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.

(AA)

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