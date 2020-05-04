Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri nedir? İşte bankaların açılış saati...

Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri nedir? gibi soruların yanıtları bankalarda işlem yaptırmak isteyen kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Dünyada küresel salgın boyutuna ulaşan koronavirüs (kovid-19) sonrası Türkiye'de gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Banka çalışma saatleri de salgından dolayı yeniden düzenlendi. Vatandaşlar artık yeni düzenlenen çalışma saatlerine göre bankalara gidebilecek. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bankaların çalışma saatleri salgından dolayı yeniden düzenlenmişti. ürkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

Bankalar Birliği'nin açıklaması şöyle:

Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

YAPI KREDİ

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini de vurguladı.

QNB FİNANSBANK

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen QNB Finansbank, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

TEB

TEB, korona virüsü salgınının etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi ve şubelerden 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başladı.