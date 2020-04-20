Banka saatleri değişti mi? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri…

Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Corona virüs salgını nedeniyle bazı kuruluşlarda olduğu gibi banka çalışma saatlerinde de güncelleme yapıldı. Banka saatleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun bir araştırma içerisindeler. Güncel banka çalışma saatleri haberimizde…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Banka çalışma saatleri, çalışanların geri kalanının evden çalışacak veya idari izinli sayılacak şekilde yönlendirmeleri ile gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), koronaviürs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Esnek çalışma düzeniyle bankalar açık olmaya devam edecek. Bankalar 12:00- 17:00 arasında hizmet verecek.

Bu süreçte müşterileri ATM'ye yönlendirme ve alternatif kanallar olan cep şubesi, internet şubesi ve çağrı merkezlerini kullanma konusunda teşvik eden banka, ayrıca ATM'lerden kartla ve karekodla günlük para çekme limitlerini müşterilerin işlem kolaylığı için geçici olarak 5 bin liraya çıkardı.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini ise 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

QNB FİNANSBANK

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen QNB Finansbank, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

YAPI VE KREDİ BANKASI

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini de vurguladı.

TEB

TEB, korona virüsü salgınının etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi ve şubelerden 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başladı.